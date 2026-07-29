2024 yerel seçimleri sonucu 185 üye ile meclis çoğunluğunu elinde bulunduruyordu. Ancak Ekrem İmamoğlu ve belediye meclis üyelerine yapılan operasyonlar sonucu tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalarla bu sayı 165'e düştü.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ İBB'DE YÖNETİMİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Bu 165 kişinin içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin olduğu ve İmamoğlu'nun "Ahmak" davasından siyasi yasak çıkması durumunda bu isimlerin İBB meclisinde yapılacak bir oylamada AK Parti lehine oy kullanabileceği iddia edilmişti. Aytunç Erkin bu sayıyı 40 olarak açıkladı ancak İBB kaynakları Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP'li üye sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini belirtti.

Gazeteci Aytunç Erkin, bir TV programında, Ekrem İmamoğlu hakkında “ahmak davası” nedeniyle siyasi yasak kararının kesinleşmesi halinde İBB Meclisi’nde yeni başkan seçimi yapılabileceğini, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın yaklaşık 40 kişinin sonucu etkileyebileceğini öne sürdü.

İBB MECLİSİNDE DAĞILIM

İBB Meclisinde CHP'nin 185 sandalyesi bulunuyordu ancak bu sayı operasyonlar, tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalarla 165'e geriledi. Şuan güncel sandalye dağılımı şöyle:

CHP:165

AK Parti: 121

MHP: 6

BBP: 2

Bağımsız:3

Yani rakamlara bakıldığında CHP'nin, Cumhur İttifakı'na karşı 165'e 129 üstünlüğü bulunuyor. Eğer CHP'de 18 üye saf değiştirirse durum 147-147 oluyor.

20 ÜYENİN OYU BELİRLEYİCİ OLUR

Kılıçdaroğlu2nu destekleyen 40 kişinin olası bir seçimde AK Parti'yi destekelyeceği söylense de, aslında İBB'deki yönetimi değiştirmekiçin 20 üyenin saf değiştirmesi yeterli oluyor. 20 üye Özgür Özel'in adayını desteklemez ve karşı adaya oy atarsa tablo şöyle oluyor:

CHP: 145

AKP+MHP+BBP: 149

Bağımsız: 3

Bu tabloda bağımsız üyeler Özgür Özel'in adayını desteklese dahi Kılıçdaroğlu destekçisi 20 üyenin karşı adayı desteklemesi durumunda İBB yönetimi AK Parti'ye geçiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cumhuriyet'e konuşan İBB ve CHP kaynakları ise İBB Meclisi’nde üstünlüğün AKP’ye geçebileceğiyle ilgili spekülasyonları yalanladı. İBB Meclisi’nde CHP’nin meclis üye sayısının 2024’teki son yerel seçimlerden sonra 185 olduğunu ancak Ekim 2024’ten bu yana devam eden belediye operasyonları neticesindeki tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalarla 165’e düştüğünü hatırlatan kaynaklar, “Ortada bir geçiş süreci olduğu için çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor ancak biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir geçiş olursa bile bu bir elin parmaklarını geçmeyecektir, 40’lı sayılar gerçeği yansıtmıyor. Üyelerle bire bir görüşmelerimiz ve toplantılarımız devam ediyor” dedi.

Öne sürülen sayıları ve iddiaları yalanlayan CHP’liler, siyasette her an her şeyin yaşanabileceğini ancak gündemde olan sayıların gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

BAŞKANVEKİLLİĞİNİ NURİ ASLAN SÜRDÜRÜYOR

Son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan iddialardan biri de CHP’den ayrılan bazı İBB Meclisi üyelerinin, DEM Parti adına mecliste yeni bir grup kuracağı iddiası oldu. Halihazırda 127 üyeyi barındıran AKP, CHP, MHP ve BBP ile beraber bağımsız üyelerin olduğu mecliste böyle bir girişimin gündemde olmadığını belirten İBB kaynakları, grup kurmanın şu an İBB başkanvekili olarak görev yapan Nuri Aslan’ın onayı neticesinde olabileceğine dikkat çekti.

CHP’den ayrılan ve YENİ Parti’ye katılan seçilmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de geçen günlerde Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, belediye başkanları ve meclis üyelerinin YENİ Parti’ye katılımı konusunda genel merkezin çıkaracağı yol haritası beklendiğini aktarmıştı.