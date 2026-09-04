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Kaynak: Haber Merkezi

İBB davasında dün (3 Eylül) görülen duruşmada Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk hakkında verilen tahliye kararlarına savcılık itiraz etti.

Savcılık, Akyüz ve Öztürk’ün yeniden tutuklanması talebiyle 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

NE OLMUŞTU?

Davanın 3 Eylül'de görülen 75'inci duruşmasında savcılık, yargılanan tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise iddia makamının bu talebine rağmen ara kararında Ali Rıza Akyüz ile Serkan Öztürk’ün tahliyesine karar vermişti.

Savcılığın bugün yaptığı başvuruyla birlikte, dünkü duruşmada çıkan tek tahliye kararları da yeniden yargı merciine taşınmış oldu.