Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesi, bugün 11. gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü davada, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin dinlenmesine devam ediliyor. İkinci celsenin 11'inci gününün en önemli gündemi ise Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebi oluyor.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerinin ilk duruşmadaki sanık sıralamasına göre alınacağını ve her sanık ya da avukatı için yarım saat süre tanınacağını açıklamıştı. Bu sıralamaya göre İmamoğlu'nun tahliye talebinde bulunacağı tarih 3 Eylül olarak belirlenmişti.

53 İSİM TUTUKLU

İBB davasında toplam 414 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 53'ü tutuklu bulunuyor.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İmamoğlu’nun tahliye talebinden sonra talep kısmı tamamlandı ve duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, tutuklu bulunan 53 kişinin de tutukluluğuna devam edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tahliyeler hakkındaki kararını açıklamak üzere duruşmaya tekrar ara verdi.