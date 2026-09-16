İBB Davası'nda bir sanığın "Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin" sorusu üzerine gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak" dedi.
Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda dün yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında "Kürsüdeki gözyaşları... İBB soruşturması için aylardır aynı şeyi söyledim. Eşler, çocuklar hedef ve rehin alındı, itirafçılık ailelere zulümle geldi, dedim. Bunun canlı örneği dün kürsüde, mahkeme huzurunda yaşandı" dedi. Ali Sukas'la bir sanık arasında yaşananları anlatan İmamoğlu, şunları söyledi.
30 yıllık aile dostunun çirkin ithamlarına maruz kalan Ağaç A.Ş. Genel Müdürümüz Ali Sukas, sanığa şunu sordu: 'Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?'Bu soru, kürsüdeki sanığı ağlattı. Gözyaşları aktı. 60 yaşını aşan kürsüdeki sanık, dostunun bu sorusuyla gözyaşlarını silerken 'Bu soruya cevap vermek istemiyorum' diyebildi. Bu 'ah'ların elbet bir faturası olacak! Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak!