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Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 68. oturumu bugün itibarıyla başladı. Bu celsede, tutuksuz sanıkların dinlenmesine kaldığı yerden devam edilecek. Gözlerin çevrildiği bugünkü duruşmada, 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla cezaevine girdikten sonra 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak ifade veren ve ardından 'ev hapsi' şartıyla serbest bırakılan iş adamı Ertan Yıldız'ın savunmasını yapması öngörülüyor.



Birgün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar da katıldı.Tutuklu isimlerin savunma yaptığı ilk celse temmuz başında tamamlanmıştı. İmamoğlu'nun ilk celsede 'susma hakkını kullandığı' gerekçesiyle savunma yapmasına izin verilmemişti.

TUTUKSUZ YARGILANANAN 361 KİŞİ VAR

Duruşmalara, Silivri’ye yargılama başlamadan önce inşa edilen yeni duruşma salonunda sürüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada duruşmanın yeni yapılan binada 10 numaralı salonda saat 11 sularında başladı. Davada 53 tutuklu, 361 tutuksuz isim bulunuyor.

ERTAN YILDIZ SAVUNMA YAPACAK



Bugünkü duruşmada, itirafçı sanıklardan Ertan Yıldız’ın savunma yapması bekleniyor. Yıldız’ın savunmasının ardından sorgusuna geçilecek. Duruşma, Yusuf Kaya'nın savunmasıyla başladı.

YILDIZ NE İLE SUÇLANIYOR?

Ertan Yıldız, 19 Mart’taki İBB operasyonundan 2 gün sonra ‘suç örgütü yöneticisi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yıldız, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vermesinin ardından ‘ev hapsi’ tedbiriyle tahliye edilmişti.

İş insanı Yıldız, bir dönem İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Bakırköy Belediyesi meclisinin CHP üyesi olarak görev yapmıştı. Savcılık, Ertan Yıldız'ın "örgütün" iştirak şirketlerden sorumlu yöneticisi olduğunu öne sürüyor.

Yıldız'ın bu kapsamda, "Kültür Aş, Medya AŞ ve BİMTAŞ dışındaki iştiraklerin yaptığı ihale süreçlerini yönettiği, ihaleyi kazanacak firmayı 'örgüt' adına belirlediği, ihale fiyatlarının belirlenmesinde 'sistem payı' olarak rüşvet paralarını önden belirlediği" öne sürülüyor.

"Bu paraları yüklenici firmalardan çantacılar vasıtasıyla teslim aldırdığı, ödemelerini hızlı almak isteyen firma sahiplerinden rüşvet karşılığı hakediş ödemelerini hızlandırdığı" da iddia ediliyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KORUMALARI İLE GELDİ

Yine suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş da korumalarıyla birlikte salona geldi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KORUMALARI İLE GELDİ

Erdoğan Göğen'in savunması ve sorgusunun ardından Gülant Candaş sanık kürsüsüne geldi. Candaş'ın ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasına geçildi.

12.05 RÜŞVET SORUSUNA YANIT

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdiği iddia edilen Erdoğan Göğen'in savunması bittikten sonra sorgusuna geçildi. Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun, "Faaliyetleriniz, işe başladıktan sonra mı durduruldu?" diye sordu. Göğen, "Evet" yanıtını verdi. Torun bunun üzerine, "Durdurulmasının rüşvetle alakası var mı?" sorusunu yöneltti. Göğen ise, "Rüşvet versem hangi genel müdür benim faaliyetimi durdurabilir" dedi.

Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun, "Firmayı ne kadara devraldınız?" diye sordu. Erdoğan Göğen, "1 milyon 350 bin Euro devir bedeli ödedim. Bu miktara şirketi devralmışken 1 milyon 200 bin dolar rüşvet diye konuşulan rakam benim ticari kafama girmiyor" ifadelerini kullandı.

11.20 KAYA, ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRARLADI

Yusuf Kaya, önceki savunmalarını tekrarladı, kimseye rüşvet vermediğini, rüşvete aracılık etmediğini söyledi. Kaya'nın savunmasının ve sorgusunun ardından sanık kürsüsüne Erdoğan Göğen geldi.

11.10 DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazetecileri, izleyiciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini aldı, duruşma saat 11.10'da başladı. Suç örgütü liderliği iddiasıyla başka bir davada yargılanan ve İBB Davası'nda da sanık olan Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi. Aktaş, duruşma salonuna korumalarıyla giriş yaptı. İBB Davası'nın ikinci celsesinin dördüncü günü Yusuf Kaya'nın savunmasıyla başladı.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi "sanık" olarak bulunuyor.

İddianamede yer alan "örgüt şemasında", Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu savunularak örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede, Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

53 TUTUKLU VAR

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de arasında bulunduğu 7 isim hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

İddianamede, İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8'er aydan 31 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyadakilerle birlikte 57 kişinin tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu bulunuyor.