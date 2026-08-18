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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci bölümü, 40 gün aradan sonra dün başlamıştı.

Savunmalar dün alınmaya başlanmıştı, mahkeme başkanı ise Ekrem İmamoğlu'nun da sıraya göre savunma yapabileceğini açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının ne zaman alınacağı ise tartışma konusu oldu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda, 66. gününde de sürecek.

Mahkeme boyunca 325 kişi savunmasını gerçekleştirecek. Bugün ise 5 kişinin savunması alınacak.

12.30 ARA MÜTALAA AÇIKLANDI

Tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz’ın savunması ve sorgusu sürerken savcılık ara mütalaasını açıkladı.

Savcılık, Beyaz’ın “çelişkili ifadeler verdiği” gerekçesiyle tutuklanmasını istedi.

Sanık avukatları ise sorgu aşamasında gelen tutuklama talebine tepki göstererek, bunun savunma iradesini sakatlayacağını söyledi.

10.30 İLERLEYEN GÜNLERDE SAVUNMA YAPACAK

Dün 40 günlük aradan sonra başlayan yargılamada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı, sorguları gerçekleştirildi. Mahkeme başkanı, 1. celsede savunma yapmayan Ekrem İmamoğlu’nun ilerleyen günlerde savunmasını yapabileceğini açıkladı.

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