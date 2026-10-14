Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sel ve fırtına, günlük hayatı adeta felç etti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle AKOM’da incelemeler gerçekleştirdi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden meteorolojik gelişmeler ve sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Aslan, şehir genelinde ekiplerin görev başında olduğunu ifade etti.

Aslan, yağışın etkili olduğu yerlerde İSKİ, Yol Bakım ve ilgili birimlerin müdahalelerini devam ettirdiğini, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıkların en aza düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

‘BU SAATE KADAR YAĞIŞTAN DOLAYI OLUŞAN BÜYÜK BİR KAZA İLE KARŞI KARŞIYA KALMADIK’

“Sevgili İstanbullular… Dün akşam itibarıyla İstanbul, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ve gece 22.00’den itibaren İstanbul’da başlayan yağmur devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 53 civarında. Dolayısıyla yağışlı havalardaki ortalama ile hemen hemen aynı seyirde gidiyor. 8.392 personel ve 2.246 aracımızla, ekibimizle olaylara müdahale ediyoruz. Şu an İstanbul’da olumsuz bir durumla ve koşulla karşı karşıya değiliz. Allah’a şükür bu saate kadar yağıştan dolayı oluşan büyük bir kaza ile karşı karşıya kalmadık. Çeşitli noktalarda araç arızaları sebebiyle bir trafik yoğunlaşması oluyor. Ancak tüm ekiplerimizle sahadayız ve müdahale ediyoruz.

‘GEREKMEDİKÇE ARACINIZLA ÇIKMAYIN, TOPLU TAŞIMA KULLANIN’

Bugün için de yağış devam edecek. Akşam saatlerine kadar Büyükçekmece’den Boğaz kıyılarına kadar yoğun yağış almaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinden sonra, saat 18.00’den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’na geçmeye başlayacak bu yağış. Ve yarın sabaha kadar da Anadolu Yakası’nda yoğun yağış almaya İstanbullular olarak devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 gün süreyle, dediğim gibi, bir soğuk hava diliminin içinde İstanbul. Kimi gün yoğun yağmur yağışıyla karşı karşıya kalacağız, bazen yağışsız günler geçireceğiz. Ben buradan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum: Gerekmedikçe aracınızla, özel aracınızla yollara çıkmayın, toplu taşımayı kullanın. Gerekmedikçe evinizden ayrılmayın. Çünkü bazı saatlerde rüzgarın hızı şiddetlenerek fırtına seviyesine çıkacak; saatteki hızı 75-80 kilometreye çıkabilecek bir noktaya gelecek. Aynı zamanda tüm İstanbulluların da bilmesini isterim ki; biz hava tahminlerini AKOM olarak önceden yaparak, Meteoroloji ile görüşerek gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Yılların tecrübesi ve birikimiyle beraber çeşitli noktalarda önlem alıyoruz.

‘Normalde 24 saatte ‘yoğun yağış’ dediğimiz zaman, 24 saatte metrekareye 100 kilo yağış düştüğünde biz buna ‘yoğun yağış’ veya ‘aşırı yağış’ diyoruz. Fakat dün akşam 22.00’den itibaren bugün saat 10.00’a kadar, yani 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştü. Dolayısıyla 24 saatte yağması gereken mevsim normallerindeki veya aşırı yağış oranlarını 12 saatte İstanbul aldı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Karayollarının, İSKİ’nin ve Emniyetin aldığı çeşitli tedbirler vasıtasıyla, devletin kurumları eş güdüm içinde çalışarak İstanbul’da minimum hasarla ve minimum problemle bu süreci atlattık.

‘GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ’

Dolayısıyla gün içinde de tüm yurttaşlarımızın dikkatli olmasını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını; akşam saatlerine kadar dediğim gibi Avrupa Yakası’nda yağışlar aralıklı olarak yoğun şekilde devam edecek, dolayısıyla yurttaşlarımızın erkenden evlerine geçmelerini veya araçlarıyla hareket hâlinde olmamalarını ve toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz. Görevimizin başındayız. Tüm arkadaşlarımızla beraber AKOM’da süreci izliyoruz. Hiç kimse merak etmesin; 92.000 tane çalışma arkadaşımız her an göreve hazır. Şu an itibarıyla 8.392 arkadaşımızla sahadayız, 2.246 ekibimiz aracımızla da olay yerlerine müdahale ediyoruz. Şu ana kadar ulaşmış tüm olay yerin problemlerine İSKİ, Yol Bakım ve diğer tüm arkadaşlarımız anında müdahale ediyor. İstanbul genelinde bu kadar yoğun yağışa rağmen büyük bir olumsuzluk yaşanmıyor. Bu da geçmişten beri aldığımız tedbirlerin nasıl sağlıklı sonuç verdiğinin göstergesi. Dolayısıyla emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum hepimize.”

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yetkililerden akşam saatleri için peş peşe kritik uyarılar geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak ve fırtına sebebiyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Aydın ve Denizli çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ile Kuzey Ege kıyılarında (İzmir, Manisa'nın güney ve batı ilçeleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" denildi.