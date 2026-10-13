AKOM tarih verdi: Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor (13 Ekim 2026)

14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 15, en yüksek 19 derece. Metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış bekleniyor.

15 Ekim Perşembe: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 14, en yüksek 17 derece. Yağış miktarı 15 ila 40 kilogram arası.

16 Ekim Cuma: Kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 12, en yüksek 16 derece. Yağış miktarı 20 ila 40 kilogram arası.