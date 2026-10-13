İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu.
AKOM tarih verdi: Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor (13 Ekim 2026)
Hafta sonu 28 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ardından İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı geldi. AKOM’un açıkladığı verilere göre; Çarşamba gününden itibaren kente giriş yapacak fırtına ve kuvvetli sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar 8-10 derece birden gerileyecek...Dilem Taştan
Hafta sonu 28 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların 8 ila 10 derece aniden düşeceği duyurulurken, kent genelinde saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından hazırlanan 13 Ekim 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul sonbaharın en sert hava dalgalarından birine hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu 28 derece seviyelerine kadar yükselerek yaz havası yaşatan sıcaklıklar, çarşamba gününden itibaren hızla gerileyecek.
AKOM uyarı notunda, rüzgarın kuzeyli yönlerden Yıldız ve Poyraz şeklinde kuvvetlenmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.
Düşüşle birlikte kentte hızı saatte 50 ile 80 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
13 Ekim Salı günü İstanbul'da sabah saatlerinde 17 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde en yüksek 20 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde yeniden 17 dereceye gerileyecek olan hava sıcaklığının gece saatlerinde 15 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.
Gün genelinde nem oranının yüzde 70 ile 95 arasında seyretmesi, rüzgarın Karayel ve Poyraz'dan saatte 15 ila 45 kilometre hızla esmesi ve metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.
AKOM'un yayımladığı haftalık tabloya göre, İstanbul'u gün gün bekleyen hava durumu ve yağış miktarları şöyle:
14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 15, en yüksek 19 derece. Metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış bekleniyor.
15 Ekim Perşembe: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 14, en yüksek 17 derece. Yağış miktarı 15 ila 40 kilogram arası.
16 Ekim Cuma: Kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 12, en yüksek 16 derece. Yağış miktarı 20 ila 40 kilogram arası.
17 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 12, en yüksek 15 derece. Yağış miktarı 5 ila 15 kilogram arası.
18 Ekim Pazar: Kuvvetli sağanak yağmurlu. En düşük 11, en yüksek 15 derece. Yağış miktarı 20 ila 40 kilogram arası.
19 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. En düşük 12, en yüksek 16 derece. Yağış miktarı 3 ila 10 kilogram arası.