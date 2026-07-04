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Kaynak: Haber Merkezi

Hyundai elektrikli araç pazarındaki rakiplerinin, "büyük batarya" stratejisini ağır bir dille eleştirdi.

2021 senesinden beri 800 volt teknolojisine öncülük eden Güney Koreli otomobil devi, sürekli büyüyen bataryaların verimlilik ve maliyet açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunuyor.

BMW'nin yeni modellerinde 100 kWh kapasitesini aşan ve 800 kilometreye varan menzil sunan bataryalar kullanması, sektörde yeni bir tartışma başlattı.

Özellikle kısa süre önce tanıtılan yeni nesil BMW iX5 modelinin 148 kWh kapasiteli devasa bataryası Hyundai cephesinde "yanlış strateji" olarak değerlendiriliyor.

Hyundai Teknik Şefi Manfred Harrer, batarya boyutlarının sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Bence batarya boyutlarını sınırlandırmaya beş yıl önce başlamalıydık. Daha yüksek batarya kapasitesi arayışı elektrikli otomobilleri ciddi şekilde pahalılaştırıyor. Günümüzde 100 kWh'lik bir batarya fazlasıyla yeterli olmalı" sözlerini sarf etti.

VERİMLİLİĞİ GÖLGELİYOR

Hyundai'ye göre kontrolsüzce yükselen bataryalar araç fiyatlarını yukarı çekerken, elektrikli otomobillerin asıl vaadi olan "verimlilik" ilkesine de gölge düşürüyor. BMW yüksek satış hacmine sahip üreticiler arasında büyük bataryalara en fazla odaklanan marka olarak göze çarpsa da Hyundai de bu konuda tamamen masum sayılmaz. Markanın yeni modeli Ioniq 9'un 110 kWh kapasiteli bataryayla sunulması, Harrer'in açıklamalarıyla tam olarak örtüşmüyor.

Sektördeki genel görüş ise sadece bataryayı büyütmenin çözüm olmadığı yönünde. Örneğin mevcut Hyundai Ioniq 5'in 84 kWh'lik bataryasıyla kış aylarında otoyol kullanımında 250 - 300 kilometre civarında bir menzil sunabildiği ifade ediliyor. Fakat Hyundai bu açığı bataryayı devasa boyutlara ulaştırmak yerine, 18 dakikalık hızlı şarj teknolojisiyle kapatmayı tercih ediyor.