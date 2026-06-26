Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Bozkurt ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Samet Şinik arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bıçaklanan Şinik, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şinik, kurtarılamadı.
Polis tarafından yakalanan Efe Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.