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Kaynak: Haber Merkezi

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi (PLC) güçleriyle çatışan Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Al Araby kanalında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

El-Thawr, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile yakınlaşmasını eleştirerek, “Türkiye, Suudi Arabistan ile ittifak kurduktan sonra bizim için artık bir düşmandır” dedi.

“BİZ HAZIRIZ”

Türkiye'nin olası bir çatışmada Suudi Arabistan'ı desteklemesi ihtimaline değinen el-Thawr, “Eğer Türkiye savaşa girip Suudi Arabistan'ı savunacağını kastediyorsa, biz hazırız” ifadelerini kullandı.

Husi yetkili açıklamasının devamında, Türkiye'nin bölgede askeri olarak yer alması halinde kaybeden taraf olacağını öne sürdü ve Türkiye'nin ABD veya İngiltere gücünde olmadığını savundu.

MSB HUSİLERİN EYLEMLERİNİ KINAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 17 Eylül'deki basın bilgilendirme toplantısında Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısını ve diğer eylemlerini kınadıklarını açıklamıştı.

Aktürk, Kızıldeniz ve Babülmendep'teki Husi tehdidinin yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilediğini belirtmişti.