UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu başarıyla geçerek adını lig aşamasına yazdıran temsilcimiz Beşiktaş ilk hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor.

Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçının skorunu tahmin ettiYapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçının skorunu tahmin ettiSpor

Vincenzo Italiano yönetiminde sezona formda bir giriş yapan Siyah Beyazlılar, Avrupa Ligi lig aşamasına da taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 22:00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş-Marsilya maçının ilk 11'leri belli oldu - Resim : 2

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA CANLI ANLATIM

Beşiktaş-Marsilya maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.