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UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu başarıyla geçerek adını lig aşamasına yazdıran temsilcimiz Beşiktaş ilk hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor.

Vincenzo Italiano yönetiminde sezona formda bir giriş yapan Siyah Beyazlılar, Avrupa Ligi lig aşamasına da taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 22:00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA CANLI ANLATIM

Beşiktaş-Marsilya maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.