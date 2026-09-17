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Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını değerlendirdi.

Peskov, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek ABD'nin söz konusu adımını “dostane olmayan eylem” olarak nitelendirdi.

“BARIŞÇIL ÇÖZÜM GİRİŞİMLERİNİ ZORLAŞTIRACAK”

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının Ukrayna konusunda yürütülen diplomatik girişimleri olumsuz etkileyeceğini savunan Peskov, “ABD'nin ilave yaptırımlar uygulaması, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleri kesinlikle zorlaştıracak” dedi.

TASARI TRUMP'IN İMZASINI BEKLİYOR

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören tasarıyı 262'ye karşı 159 oyla kabul etti. Tasarı daha önce Senatodan da 86'ya karşı 11 oyla geçmişti. Yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekiyor.

Düzenleme; Rus yetkililer, oligarklar, devlet şirketleri ve bazı finansal kuruluşlara yönelik yaptırımların yanı sıra Rus petrolü ve doğal gazının büyük alıcılarına yönelik ek gümrük tarifeleri uygulanabilmesine imkan tanıyor.