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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU'

Maçın hemen başında yenilen golün ardından istedikleri reaksiyonu gösteremediklerini belirten Çimşir, mağlubiyetin beklemedikleri bir sonuç olduğunu söyledi.

Hüseyin Çimşir'in açıklaması şu şekilde:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın hemen başında yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz."