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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Konyaspor, henüz 2. dakikada üstünlüğü yakaladı. Gonçalves'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vuran Toth, takımını 1-0 öne geçirdi.

KONYASPOR İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Erken golün ardından Trabzonspor oyuna ortak olmaya çalışırken Konyaspor da yakaladığı fırsatlarla ikinci golü aradı. Bordo-mavililer ilk yarının son bölümünde Salah ile önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Başka gol olmayınca Konyaspor soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

FABINHO DİREĞE TAKILDI

Trabzonspor ikinci yarıda beraberlik için rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. 56. dakikada kornerden gelen topa Fabinho'nun yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri geldi.

Bordo-mavililer son bölümde baskısını artırırken 79. dakikada bir kez daha Fabinho ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından gelen sert şutta kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda Trabzonspor aradığı beraberlik golünü bulamayınca Konyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İLK 11’LER

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayane Baniya, Adil Demirbağ, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Toth, Melih Bostan, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jackson Muleka.

Trabzonspor: Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Ozan Tufan, Fabinho, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Aral Şimşir, Paul Onuachu.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşu ile başladı

KONYAPSOR MAÇA HIZLI BAŞLADI

2' Kendi yarı alanından kısa paslarla çıkan Konyaspor'da Gonçalves sol kanatta topla buluştu. Ceza alanı yan çizgisine doğru hareketlenen Gonçalves'in penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Toth gelişine sert vurdu top, direğin dibinden ağlarla buluştu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

4' Konyaspor'da Gonçalves bu kez sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Topu içeri çevirecektten top savunmada Savic'e çarpıp kaleye yönelde ve direkten döndü.

KONYASPOR MAÇA BASKILI BAŞLADI

6' Trabzonspor ilk anlarda savunmadan çıkmakta zorlanıyor.

KRİTİK KADEME

12' Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Aral Şimşir rakibinden nefis bir hareketle sıyrıldı. Aral topla ceza sahasına girmek isterken Konyaspor savunmasında Melih'ten kritik kademe geldi ve tehlike uzaklaştırıldı.

TRABZONSPOR ATAĞI

20' Bordo-Mavililer'de Mustafa Eskihellaç kapalı savunmaya hücum etti, yay gerisinden kaleyi görür görmez şutunu çıkardı ama top üstten dışarı gitti.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

37' Toth ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onana Toth'un şutunda gole izin vermedi.

TRABZONSPOR NET FIRSATTAN SALAH İLE YARARLANAMADI

45' Pina'nın ceza sahası içerisinde içeri geri çıkardığı topa net pozisyonda Salah gelişine vurdu. Top üstten dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: KONYASPOR 1-0 TRABZONSPOR

FABINHO'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

56' Kornerden gelen ortada Fabinho kafayı vurdu. Top üst direkten geri geldi. Devam eden pozisyonda Aral Şimşir şutunda isabeti bulamadı.

CABRAL'IN SERT ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA

75' Maçın temposu büyük oranda düştü. Trabzonspor topa sahip olarak rakip sahada gol ararken Cabral uzaktan sert şutla şansını denedi. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

BAHADIR FABINHO'YA GOL İZNİ VERMEDİ

79' Fabinho'nun ceza sahası dışından şutunda Bahadır parmaklarının ucuyla topu çelerek golü önledi.