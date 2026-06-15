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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran’da imzalanacak. Tüm dünya Cenevre’deki imza töreni için geri sayıma geçerken yeni açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin geçmeye başladığını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gemilerin çoğunluğunun petrol yüklü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan çıkarak hareket etmeye başlıyor, birçoğu petrol yüklü. Tamamen emniyetli, güvenli ve tertemiz olan Güney 'Otoyolu' boyunca ilerliyorlar. Seyahat edilebilecek başka bölgeler de var.”

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: ANLAŞMA METNİNİ HAFTA İÇİNDE AÇIKLAMAYI BEKLİYORUZ

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance İran ile imzalanacak anlaşmanın metnini hafta içinde açıklamayı beklediklerini söyledi. Vance, cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan imza törenine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılmasını beklediklerini duyurdu.

“Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz.” diyen Vance, "Tahran'ın hangi konularda taviz vereceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Hala çözüm bekleyen çok konu olduğunu belirten ABD Başkan Yardımcısı Vance, “İsrail'de anlaşmadan memnun olanlar da var. İsrail'in yeni Ortadoğu masasında bir koltuğu olacak.” diye konuştu.