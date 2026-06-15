Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama...

Geleneksel tatların küresel arenadaki yerini gözler önüne seren bu seçki, sandviç kültürünün sadece ekmek arası bir atıştırmalık olmadığını; aksine her toplumun kendi yerel malzemeleri, köklü pişirme teknikleri ve kültürel birikimiyle harmanlanan devasa bir gastronomi dünyası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Buna göre 'dünyanın en iyi 15 sandviçi' şöyle...