Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama...

Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama...

Dünya genelindeki geleneksel lezzetleri oylayan TasteAtlas, en yüksek puanları alan "Dünyanın En İyi 15 Sandviçi" sıralamasını güncelledi. Kültürel çeşitliliğin ve yerel malzemelerin yarıştırdığı devasa gastronomi listesinde, Türk mutfağının eşsiz lezzeti tombik döner rakiplerini geride bıraktı...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 1

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, küresel ölçekte en çok beğenilen ve en yüksek puanları alan "Dünyanın En İyi 15 Sandviçi" listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 2

Uluslararası lezzet otoritelerinin ve gurmelerin oylarıyla şekillenen bu prestijli listede, Türk mutfağının eşsiz sokak lezzetlerinden biri olan tombik döner, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti ve liderliği kimseye kaptırmadı.

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 3

Geleneksel tatların küresel arenadaki yerini gözler önüne seren bu seçki, sandviç kültürünün sadece ekmek arası bir atıştırmalık olmadığını; aksine her toplumun kendi yerel malzemeleri, köklü pişirme teknikleri ve kültürel birikimiyle harmanlanan devasa bir gastronomi dünyası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Buna göre 'dünyanın en iyi 15 sandviçi' şöyle...

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 4

15 - JİBARİTO - PORTO RİCO

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 5

14 - BUTİFARRA - LİMA, PERU

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 6

13 - MONTREAL SMOKED MEAT - MONTREAL, KANADA

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 7

12 - PAN CON CHİCHARRÓN - PERU

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 8

11 - PORCHETTA SANDWİCH - İTALYA

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 9

10 - SANDWİCH DE LOMO - CÓRDOBA, ARJANTİN

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 10

9 - TEXAS BRİSKET SANDWİCH - TEXAS, ABD

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 11

8 - BÁNH MÌ THỊT - VİETNAM

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 12

7 - PANİNO COL POLPO - BARİ, İTALYA

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 13

6 - AREPA REİNA PEPİADA - VENEZUELA

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 14

5 - SHAWARMA - LÜBNAN

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 15

4 - MAİNE-STYLE LOBSTER - ABD

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 16

3- BÁNH MÌ - VİETNAM

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 17

2 - ROASTED PORK BELLY BÁNH MÌ - VİETNAM

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Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama... - Resim: 18

1 - TOMBİK DÖNER - TÜRKİYE

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