Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, küresel ölçekte en çok beğenilen ve en yüksek puanları alan "Dünyanın En İyi 15 Sandviçi" listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.
Dünyanın en iyi 15 sandviçinde Türkiye'nin yeri şaşırtmadı: İşte sıralama...
Dünya genelindeki geleneksel lezzetleri oylayan TasteAtlas, en yüksek puanları alan "Dünyanın En İyi 15 Sandviçi" sıralamasını güncelledi. Kültürel çeşitliliğin ve yerel malzemelerin yarıştırdığı devasa gastronomi listesinde, Türk mutfağının eşsiz lezzeti tombik döner rakiplerini geride bıraktı...Züleyha Öncü
Uluslararası lezzet otoritelerinin ve gurmelerin oylarıyla şekillenen bu prestijli listede, Türk mutfağının eşsiz sokak lezzetlerinden biri olan tombik döner, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti ve liderliği kimseye kaptırmadı.
Geleneksel tatların küresel arenadaki yerini gözler önüne seren bu seçki, sandviç kültürünün sadece ekmek arası bir atıştırmalık olmadığını; aksine her toplumun kendi yerel malzemeleri, köklü pişirme teknikleri ve kültürel birikimiyle harmanlanan devasa bir gastronomi dünyası olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Buna göre 'dünyanın en iyi 15 sandviçi' şöyle...
15 - JİBARİTO - PORTO RİCO
14 - BUTİFARRA - LİMA, PERU
13 - MONTREAL SMOKED MEAT - MONTREAL, KANADA
12 - PAN CON CHİCHARRÓN - PERU
11 - PORCHETTA SANDWİCH - İTALYA
10 - SANDWİCH DE LOMO - CÓRDOBA, ARJANTİN
9 - TEXAS BRİSKET SANDWİCH - TEXAS, ABD
8 - BÁNH MÌ THỊT - VİETNAM
7 - PANİNO COL POLPO - BARİ, İTALYA
6 - AREPA REİNA PEPİADA - VENEZUELA
5 - SHAWARMA - LÜBNAN
4 - MAİNE-STYLE LOBSTER - ABD
3- BÁNH MÌ - VİETNAM
2 - ROASTED PORK BELLY BÁNH MÌ - VİETNAM
1 - TOMBİK DÖNER - TÜRKİYE