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Kaynak: AA

ABD ve İran arasında müzakereler sonucunda sağlanan mutabakat, küresel enerji piyasalarında önemli etkiler yarattı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırısıyla başlayan sürecin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 5 düşüş gösterdi.

ATEŞKES VE YAPTIRIM MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran’ın mutabakata vardığını açıklayarak, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

Resmi maddeler açıklanmasa da İran basınında yer alan “14 maddelik mutabakat taslağına” göre; tarafların kalıcı ateşkesi kabul ettiği, ABD’nin İran’ın içişlerine karışmama taahhüdü verdiği ve deniz ablukasının kaldırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Taslakta ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın 30 gün içinde yeniden açılması ve İran petrolü ile enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması gibi kritik başlıklar da yer aldı.

AVRUPALI PETROL DEVLERİNDE KAYIP

Petrol arzına ilişkin endişelerin azalması ve fiyatların gerilemesi, enerji şirketlerinin hisselerine olumsuz yansıdı.

TotalEnergies hisseleri yüzde 4,8 düştü

Shell hisselerinde kayıp yüzde 4,7 oldu

Eni hisseleri yüzde 4,3 geriledi

bp hisseleri yüzde 3,6 düşüş gösterdi

Motor Oil Hellas hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti

Yatırımcıların, savaş döneminde artan kârlılığın sona ereceğini fiyatlaması düşüşte etkili oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA NORMALLEŞME ZAMAN ALABİLİR

Küresel petrol tedariki açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda ticaret akışının yeniden başlaması beklenirken, uzmanlar normalleşmenin aylar sürebileceğine ve arz tarafındaki toparlanmanın zaman alacağına işaret ediyor.