Türkiye’de emeklilik dendiğinde akla ilk olarak prim gün sayısını doldurmak ve EYT ‘den yararlanıp yararlanmamak geliyor. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun, resmi veriler ve saha tecrübeleriyle sabit olan çok büyük bir yanılgıyı gözler önüne serdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik uyarı: Emekli maaşınızı kökten düşürebilir
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte kritik “son 2520 gün” kuralına dikkat çekti. Yanlış statüde prim ödeyenlerin maaşı ciddi düşebilir. Ancak şartları sağlayanlar için dava yolu da açık. İşte detaylar...Züleyha Öncü
Erdursun, emeklilik planlamasının son birkaç yıla sıkıştırılamayacak kadar hayati bir süreç olduğunu belirterek, 1 Ekim 2008 öncesi girişliler için hala yürürlükte olan "Hizmet Birleştirme" yani son 2520 gün kuralının detaylarını paylaştı.
Son 2520 Gün Nedir ve Neden Hayat Memat Meselesidir?
Özgür Erdursun’un analizine göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan bir kişinin çalışma hayatında birden fazla sigortalılık statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bulunuyorsa, emeklilik müracaatı yapıldığı an SGK geriye dönük olarak son 2520 günlük fiili hizmet süresine bakıyor.
Bu son 7 yıllık prim ödeme süresi (2520 gün) içinde;
SSK (4/A)
Bağ-Kur (4/B)
Emekli Sandığı (4/C)
statülerinden hangisinde 1 gün bile olsa daha fazla (yani en az 1261 gün) prim ödenmişse, kişi yasa gereği o statünün şartlarına göre emekli ediliyor. İşte tehlike tam da burada başlıyor; çünkü emekliliğine az bir süre kala kendi adına iş yeri açan, şirket ortağı olan veya isteğe bağlı sigorta ödeyen bir SSK'lı, farkında olmadan Bağ-Kur statüsüne geçiyor ve çok daha düşük bir emekli aylığına mahkum edilebiliyor.
EYT’liler "Yaşım Kalktı" Diye Sevinmesin, Kural Onları da Vuruyor!
Kamuoyunda bu kuralın sadece eski sistemde kalanları ilgilendirdiği yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Erdursun, EYT düzenlemesinden yararlanan milyonlarca sigortalının da aynı kıskacın içinde olduğunu hatırlattı. EYT ile yaş şartı tamamen ortadan kaldırılmış olsa bile, hangi kurumdan emekli olunacağını belirleyen hizmet birleştirme kurallarının milim değişmediğini vurgulayan ünlü uzman, son yıllarda yapılan bilinçsiz prim ödemelerinin EYT'lilerin de emeklilik planlarını altüst edebileceğini söyledi.
Primini Bitirip Şirket Ortağı Olanlar Büyük Risk Altında!
Erdursun, köşesinde iki çarpıcı örnekle tehlikenin boyutunu özetledi:
"Bir devlet memuru düşünelim; Emekli Sandığı kapsamında emeklilik için gerekli olan 9000 prim gününü eksiksiz tamamlıyor. Daha sonra görevinden istifa ederek kendi işini kuruyor veya özel sektöre geçiyor. Eğer bu kişi memuriyet sonrası 1260 günden fazla Bağ-Kur veya SSK primi öderse, SGK bu kişiyi son 2520 gün hesabına göre memurluktan değil, Bağ-Kur ya da SSK statüsünden emekli etmek ister. Benzer şekilde, bir SSK’lı çalışan tüm prim gününü ve sigortalılık süresini tamamladıktan sonra bir şirkete ortak oluyor ve uzun süre Bağ-Kur primi ödüyor. SGK anında son 2520 gün hesabını devreye sokarak bu kişiyi SSK’dan düşürüp Bağ-Kur’dan emekli etmeye çalışıyor."
Şartları Tamamlayanlar İçin 'Yargı' Yolu Açık!
Birçok vatandaşın çaresizce boyun eğdiği bu noktada ezber bozan bir hukuki detayı paylaşan Özgür Erdursun, SGK’nın bu otomatik işlemlerine karşı dava açma hakkının bulunduğunu müjdeledi. Yargı kararlarının ve emsallerin net olduğunu belirten Erdursun, şu hayati bilgiyi verdi:
"Eğer kişi, emeklilik için gerekli tüm şartları belirli bir statüde (örneğin SSK veya Emekli Sandığı içinde) eksiksiz olarak zaten tamamlamışsa, durum yalnızca matematiksel bir son 2520 gün hesabından ibaret değildir.
Şartları zamanında yerine getiren kişiler, daha sonra farklı statülerde prim ödemiş olsalar bile emeklilik haklarının, şartları tamamladıkları o avantajlı statü üzerinden değerlendirilmesi gerektiği yönünde yargı yoluna başvurabilirler.
SGK’nın son 2520 gün dayatmasına karşı açılacak davalarla, hak kazanılan o eski statüden ve yüksek aylıkla emekli olmak hukuken mümkündür."