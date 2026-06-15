SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik uyarı: Emekli maaşınızı kökten düşürebilir

Primini Bitirip Şirket Ortağı Olanlar Büyük Risk Altında!

Erdursun, köşesinde iki çarpıcı örnekle tehlikenin boyutunu özetledi:

"Bir devlet memuru düşünelim; Emekli Sandığı kapsamında emeklilik için gerekli olan 9000 prim gününü eksiksiz tamamlıyor. Daha sonra görevinden istifa ederek kendi işini kuruyor veya özel sektöre geçiyor. Eğer bu kişi memuriyet sonrası 1260 günden fazla Bağ-Kur veya SSK primi öderse, SGK bu kişiyi son 2520 gün hesabına göre memurluktan değil, Bağ-Kur ya da SSK statüsünden emekli etmek ister. Benzer şekilde, bir SSK’lı çalışan tüm prim gününü ve sigortalılık süresini tamamladıktan sonra bir şirkete ortak oluyor ve uzun süre Bağ-Kur primi ödüyor. SGK anında son 2520 gün hesabını devreye sokarak bu kişiyi SSK’dan düşürüp Bağ-Kur’dan emekli etmeye çalışıyor."