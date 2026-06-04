Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD ile İran arasında süren savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı baskı, havacılık sektörünü de etkiliyor. ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bazı iç hat uçuşlarını geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Şirketin açıklamasına göre Los Angeles'tan Cleveland, Columbus, Pittsburgh ve Washington Dulles'a gerçekleştirilen direkt seferler 5 Ağustos-4 Ekim tarihleri arasında durdurulacak. Benzer şekilde Charlotte ile Ontario ve Sacramento arasındaki uçuşlar da aynı dönemde gerçekleştirilmeyecek.

Kararın arkasında, enerji fiyatlarındaki yükselişin havayolu şirketlerinin operasyonel giderlerini artırması yatıyor. Reuters'ın aktardığına göre American Airlines, jet yakıtı maliyetlerinin 2026 yılı boyunca 4 milyar doların üzerinde artabileceğini öngörüyor.

AKTARMALI UÇUŞLAR SÜRECEK

Şirket, söz konusu hatların tamamen kapatılmayacağını vurgulayarak, yolcuların bu destinasyonlara aktarmalı uçuşlarla ulaşmaya devam edebileceğini bildirdi. Direkt seferlerin iptalinden etkilenecek yolculara ise alternatif uçuş seçenekleri veya ücret iadesi sunulacak.

Karar, ABD ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğü ancak küresel petrol sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin devam ettiği bir dönemde geldi. Enerji piyasalarındaki dalgalanma özellikle yakıt tüketiminin yüksek olduğu havacılık sektöründe maliyet baskısını artırırken, şirketler de kapasite planlamalarını yeniden gözden geçiriyor.

"KARAR KÜÇÜLME ANLAMINA GELMİYOR"

American Airlines, uygulamanın kalıcı bir küçülme anlamına gelmediğini belirterek, ağustos ve eylül aylarını kapsayan geçici bir kapasite düzenlemesi yaptığını açıkladı. Şirket, uçuş ağını korumayı sürdüreceğini ve yolcuların olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.