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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde seyreden bir tankerin kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

"KAYNAĞI BİLİNMEYEN BİR MÜHİMMAT"

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere "kaynağı bilinmeyen bir mühimmat" isabet ettiği bildirildi.

Olayda şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.