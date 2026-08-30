Ekonomist Sefer Şener, kritik Eylül Fed kararı öncesi altında beklenen yönü değerlendirdi. Şener, faiz artışına gidilmeyip mesajların yumuşaması durumunda altın tarafında yeni bir rallinin başlayabileceğini ve rekor seviyelerin görülebileceğini; faiz artırımı kararı çıkması halinde ise sert bir geri çekilmenin yaşanabileceğini vurguladı.
Sefer Şener altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi (30 Ağustos 2026)
Ekonomist Sefer Şener, kritik Eylül kararı öncesi emtia piyasasındaki yükseliş beklentilerini değerlendirdi. Şener, faiz artışına gidilmeyip mesajların yumuşaması durumunda altında yeni bir rallinin başlayabileceğini ve rekor seviyelerin rahatlıkla test edilebileceğini vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların gözü kulağı Eylül ayında açıklanacak Fed faiz kararına kilitlenirken, altındaki dalgalı seyir yatırımcının takibinde yer alıyor.
Piyasalardaki son gelişmeleri TGRT Haber’e değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, faiz artışı yapılmaması ve güvercin mesajların öne çıkması halinde ons altında 5 bin dolar seviyesinin görülebileceğini, buna bağlı olarak gram altının da 7 bin 500 lira barajını aşabileceğini vurguladı.
SİNYALLER YÖN DEĞİŞTİRDİ: KAZANCIN YARISI GERİ VERİLDİ
Son dönemde Fed tutanaklarından yansıyan yumuşama sinyalleriyle ons altının 4 bin 200 dolardan 4 bin 657 dolara, gram altının ise 7 bin 200 liraya kadar tırmandığını belirten Şener, haftanın son günlerinde Kevin Warsh'tan gelen şahin açıklamaların hava değişimine yol açtığını kaydetti.
ABD'de çekirdek enflasyonun yüzde 3,3 ile hedeflerin üzerinde gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış, faiz artırım beklentilerini yükseltti. Geçen hafta yüzde 35 seviyesinde olan faiz artış olasılığının yüzde 60’ın üzerine çıkması ve tahvil faizlerinin tırmanmasıyla birlikte ons altın 4 bin 455 dolara, gram altın ise 6 bin 890 lira seviyelerine gerileyerek son iki haftalık kazancının yarısını geri verdi.
DÜŞÜŞ VE REKOR SENARYOLARI ŞEKİLLENDİ
Eylül ayındaki kritik karara ilişkin olası tabloları değerlendiren Şener, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 - 4,00 bandına çekmesi durumunda düşüşün derinleşebileceğini ve ons altının 4 bin doların altına gerileyebileceğini ifade etti.
Buna karşın ABD yönetiminin faiz artışına sıcak bakmadığını ve nihai kararda faiz artışından kaçınılabileceğini vurgulayan Şener, faizlerin sabit tutulup yumuşak mesaj verilmesi halinde yeni bir rallinin başlayacağını dile getirdi. Bu senaryoda ons altında ilk etapta 4 bin 700 - 4 bin 750 dolar direncinin aşılmasıyla 5 bin dolar seviyesinin, gram altında ise 7 bin 500 liranın üzerinin rahatlıkla test edilebileceğini vurguladı.