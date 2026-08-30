Sefer Şener altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi (30 Ağustos 2026)

Buna karşın ABD yönetiminin faiz artışına sıcak bakmadığını ve nihai kararda faiz artışından kaçınılabileceğini vurgulayan Şener, faizlerin sabit tutulup yumuşak mesaj verilmesi halinde yeni bir rallinin başlayacağını dile getirdi. Bu senaryoda ons altında ilk etapta 4 bin 700 - 4 bin 750 dolar direncinin aşılmasıyla 5 bin dolar seviyesinin, gram altında ise 7 bin 500 liranın üzerinin rahatlıkla test edilebileceğini vurguladı.