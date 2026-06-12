Karadeniz'de bir Türk gemisine düzenlenen saldırıda 1 balıkçı hayatını kaybetmişti. Saldırıyı kimin düzenlediği sorulan Hulisi Akar, "Çalışılıyor, açıklamak doğru olmaz" dedi.

BALIKÇI SALDIRISINI KİM YAPTI?

“Saldırıyı kimin yaptığı belli mi? Olay münhasır ekonomik bölgede mi yoksa karasularında mı gerçekleşti? Hangi önlemler alınıyor?” sorusu sorulan Akar şöyle yanıt verdi:

“Olay detaylı bir şekilde ilgili makamlar tarafından takip ediliyor. Gerekli tedbirler alındı, alınıyor. İkazlar yapıldı, yapılıyor. Yapılması gereken tedbirler neyse, yapılacak. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok açık ve net ifade ettiği gibi, bize karşı yönelen tehdit ve risklere karşı biz her türlü olayı yakından takip ediyoruz, ilgili makamlarımız değerlendiriyor. Cumhurbaşkanımız, ‘Tedbirimiz net ve sert olur’ dedi” sözlerini sarf etti.

Kimin yaptığı belli mi?

“Çalışılıyor, şimdi açıklamak pek uygun değil”

4 MADDEYE İTİRAZ

Yasanın özellikle 1, 2, 7 ve 8. maddeleri muhalefetin eleştirilerine neden oldu. 1 ve 2. maddede, ordudan ayrılan tabiplerin, bir süre ne kamu ne de özel kuruluşlarda çalışamaması hükmü yer alıyordu. 7. madde, terör ve bazı gerekçelerle Millî Savunma Bakanlığından ihraç edilen personelin orduya geri dönebilmesini, kararın nihaileşmesi şartına bağlıyordu. 8. maddede ise kamulaştırmaya yönelik hususlar vardı. Muhalefet milletvekilleri, bu maddelerin bazılarının Anayasa’ya, bazılarının da hakkaniyete aykırı olduğunu savundu. Benzer bir yasanın daha önce AYM’den döndüğüne dikkat çekti. Fakat bütün maddeler oybirliğiyle kabul edildi.