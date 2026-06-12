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Kaynak: ANKA

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Katar ve Pakistan’ın ABD ile yürütülen diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Bekayi, ancak ABD’nin sürekli tutum değiştirmesi nedeniyle sürecin sonuçlanmadığını kaydetti.

Bekayi, Trump’ın açıklamalarına ilişkin, “Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı” dedi.

Anlaşmaya dair ortaya atılan iddiaların kesinleşmediğini vurgulayan Bekayi, “Anlaşma hakkında ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin onay aşamasına geldiğini ileri sürerek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.