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Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri unvanları kaldırıldı.

Grup Başkanvekilliği görevi düşürülen Gökhan Günaydın'dan ilk açıklama:

Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz

NE OLMUŞTU?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen yönetim, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından TBMM'nin resmi sitesinde Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekilliği" unvanları kaldırıldı.