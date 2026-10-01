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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de üç hafta arayla yaşanan iki benzer trafik kazası dikkat çekti.

YENİ TRANSFER LUCAS GOURNA-DOUATH TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Hull Live'ın haberine göre; Hull City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lucas Gourna-Douath, kulübün Cottingham'daki antrenman tesislerine giden Millhouse Woods Lane üzerinde trafik kazası geçirdi.

Fransız futbolcunun kullandığı belirtilen Mercedes marka araç kazanın ardından yan yatarken, Gourna-Douath'ın araçtan yara almadan çıktığı aktarıldı.

3 HAFTA ÖNCE DE SORBA THOMAS KAZA YAPMIŞTI

Kazayı sıra dışı hale getiren detay ise aynı bölgede kısa süre önce benzer bir olayın yaşanması oldu.

Hull City'nin kanat oyuncusu Sorba Thomas, 11 Eylül'de aynı bölgede geçirdiği trafik kazasında aracının takla atarak ters dönmesine rağmen yara almadan kurtulmuştu.

Thomas'ın kazasının üzerinden üç haftadan kısa bir süre geçtikten sonra bu kez Gourna-Douath'ın aracının devrilmesi bölgede yeniden gündem yarattı.

HULL CITY: 'KİMSE ZARAR GÖRMEDİ'

Hull City sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Kulüp, antrenman tesislerinin yakınında meydana gelen trafik kazasından haberdar olduklarını belirterek olayda kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.