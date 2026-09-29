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Manchester City'nin 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunmasının ardından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İngiltere'de konuyla ilgili sessizliği bozan ilk kulüp başkanı olan Ilıcalı, Premier Lig ekibine yönelik finansal kural ihlallerini “finansal doping” olarak nitelendirdi ve ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

“DOPİNG YAPIP MADALYA KAZANMAKTAN FARKI YOK”

1904 Club podcast programında konuşan Ilıcalı, Manchester City'nin masum olduğunu savunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Masum olduklarını söyledikleri için ‘suçlular’ ya da ‘suçsuzlar’ demiyorum fakat Premier Lig onların masum olmadığını söylüyor. Eğer kural ihlali yaptılarsa, bunun olimpiyatlarda doping yapıp madalya kazanmaktan hiçbir farkı yok.”

Yaşananları “finansal doping” olarak değerlendiren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günün sonunda bu yapılan finansal dopingdir. Devasa paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu kadroya katmak kuralları çiğnemektir. Bu açıdan bakıldığında durum hiç de olumlu görünmüyor.”

“ARADAKİ MAKAS DAHA DA AÇILMAMALI”

Futbolda kulüplerin doğal gelirlerini desteklediğini belirten Ilıcalı, Hull City gibi takımlarla İngiltere'nin en yüksek bütçeli kulüpleri arasında zaten ekonomik bir fark bulunduğunu söyledi.

“Biz İngiltere'deki ilk 6 ya da ilk 10 takımın bütçesine sahip olamayacağız ama buna saygı duyuyoruz. Sahip oldukları doğal gelirler nedeniyle aramızda zaten yeterince mesafe var. Lütfen bu mesafeyi daha da açmayın.”

Finansal kural ihlallerinin bazı kulüplere büyük avantaj sağladığını savunan Ilıcalı, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti:

“Eğer bu tür hatalar yapılırsa, bazı takımlara akılalmaz avantajlar sağlar ve bu kesinlikle adil değil. Futbolun temiz geleceği için bu tür ihlaller cezasız kalmamalı, aksi takdirde küçük cezalar herkesi cesaretlendirir.”

MANCHESTER CITY'YE 115 SUÇLAMA

Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 2009-2018 yılları arasında kulübe giren paraların kaynağını gizlemek, oyuncu ve teknik direktör maaşlarını eksik bildirmek ve finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Toplam 115 maddeden oluşan dosyada bağımsız komisyonun Manchester City'yi 114 suçlamadan suçlu bulduğu belirtildi. Manchester City ise kararı temyize götürüyor.

Kararın ardından puan silme, küme düşürülme, geçmişte kazanılan şampiyonlukların geri alınması, transfer yasağı ve para cezası gibi olası yaptırımlar gündeme geldi.