Kaynak: Haber Merkezi

Seçimlere kadar suni gündemlerle vatandaşın meşgul edildiğine değinen Hatipoğlu, "Ülkenin durumu feciat, hiçbir şeyi konuşamıyoruz" dedi.

Hatipoğlu'nun açılaması şöyle:

"TÜRKİYE'DE AKP ARTIK HİÇBİR ŞEYİ KONTROL EDEMİYOR"

Bakın, adliyeyi çıkarın; uyuşturucu, ahbap, bahis, kumar, İBB, CHP... Çekin bunları. Hepsi adliye haberi. Bakın dikkat edin, bunları çekin. AK Parti'den geriye ne kalıyor? Bir konuşalım bakalım. Ne konuşacağız ki? Yani AK Parti tamamen bir adliye partisi hâline geldi. Adliye muhabirinin siyasi parti olmuş hâline AKP diyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Yani ülkenin durumu feciat.

Peki, şimdi tam burada bir de biz Özgür Özel'in dokunulmazlığını konuşuyoruz. O fezlekeleri konuşuyoruz. Bakın artık Türkiye'de AKP hiçbir şeyi yönetemiyor

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA HAZIRLANAN 61 FEZLEKESI

Resmî Gazete'de bir karar yayımlandı: Meclis tatile girse de karma komisyon tatil olmayacak. Oradaki çalışmalar devam edecek. Şimdi tam bunu konuşurken üç fezleke daha Özgür Özel'le ilgili Meclis'e, karma komisyona sevk edildi. Sadece Özgür Özel'le ilgili olan toplam fezleke sayısı da 61'e yükseldi.

Ne dersiniz? Yani nasıl yorumluyorsunuz, biz bu yazı böyle tamamen fezlekeleri konuşarak mı geçireceğiz?

Biz seçimlere kadar bu haberleri konuşacağız. Fezleke konuşacağız, operasyon konuşacağız, dokunulmazlık konuşacağız