Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin’in önde gelen sosyal medya platformlarında, teknoloji şirketi Huawei’nin kurucu lideri ve CEO'su Ren Zhengfei’nin ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği iddiaları yayılmaya başladı. Söylentiler, 12 Eylül tarihi itibarıyla sızdırıldığı öne sürülen şirket içi yazışmalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla alevlendi.

ŞÜPHE UYANDIRAN İÇ YAZIŞMALAR VE POLİS HAREKETLİLİĞİ

Sosyal mecrada hızla yayılan ekran görüntülerinde, teknoloji devinin Shenzhen kentinde bulunan genel merkezinde yoğun bir polis hareketliliği olduğu ve çalışan ödemelerinde sıkıntılar yaşandığı iddia edildi. Paylaşımların devamında ise Zhengfei ve ailesinin deniz yoluyla Çin sınırları dışına çıktığı ve aileyi kıyı bölgesine taşıdığı öne sürülen bir araca ait görgü tanıklıkları aktarıldı. Ancak söz konusu görüntüler, polis varlığı veya kaçış iddiası henüz güvenilir bağımsız kurumlarca teyit edilemedi.

YENİ SEYAHAT DÜZENLEMELERİ TARTIŞMALARI TETİKLEDİ

İddiaların zamanlaması, Çin hükümetinin 15 Eylül tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağı yeni seyahat kısıtlamalarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Ulusal güvenlik, teknoloji transferi ve ihracat kontrolleri kapsamında hayata geçirilen düzenleme; yetkililere seyahat eden vatandaşlardan ek kimlik ve amaç belgesi talep etme hakkı veriyor. Elektrikli araç, güneş paneli ve nadir toprak elementleri gibi stratejik alanlarda çalışan kişilerin yurt dışı çıkışlarını sıkı takibe alan yeni mevzuat, üst düzey teknoloji yöneticilerinin ülke dışına çıkışına da engeller getirebiliyor.

Huawei cephesinin iddialar karşısında sessizliğini koruması spekülasyonların devam etmesine yol açarken, Zhengfei'nin resmi pozisyonunun şirket kayıtlarında aktif olarak sürdüğü kaydedildi.