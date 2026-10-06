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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yargı kararlarına müdahale iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Rojda Altintaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, HSK tarafından geçtiğimiz günlerde açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., “rüşvete aracılık” ve “örgüte bilerek yardım etme” suçlamalarıyla tutuklandı.

Savcı B.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA DA ADI GEÇTİ

B.G.’nin daha önce İstanbul’da görev yaptığı dönemde, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında da adının geçtiği belirtildi.

Dosyadaki iddiaya göre B.G., o dönem tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’ye menfaat karşılığında yürütülen soruşturmayla ilgili önceden bilgi verdi.

HSK TARAFINDAN AÇIĞA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında B.G. hakkında HSK tarafından soruşturma izni verildi ve savcı görevinden açığa alındı.

Soruşturma kapsamında “rüşvete aracılık” ve “örgüte bilerek yardım etme” suçlamaları yöneltilen B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. 2022-2024 yılları arasında çeşitli adliyelerde görülen dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanmıştı.