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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan kavgada 8 öğrenci yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başladı.

ORTAOKULDA KAVGA

İddiaya göre olay sabah saat 08.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşandı. Okul içerisinde kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine, okula sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlke Haber Ajansı'nın haberine göre, kavga sırasında bıçakla yaralandığı öne sürülen kız öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olaya ilişkin ilk açıklama İstanbul Valiliği’nden geldi. Açıklamada, saat 08.40 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası yaralıların, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

KEMAL MEMİŞOĞLU: 8 YARALIMIZ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yanalı sayınının 8 olduğunu duyurdu. Memişoğlu, "Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DAVUT GÜL: OKUL KIYAFETİYLE İGİRİYOR VE ÇOCUKLARI HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLIYOR

İstanbul Valisi Davut Gül ise olayın detaylarına dair açıklamada bulundu. Gül, Başakşehir'deki ortaokuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin "Saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan ve okula çok yakın bir yerde ikamet eden başka bir okulda eğitimine devam eden kız öğrencimiz. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

KAYMAKAM: 7 KIZ ÖĞRENCİMİZ YARALANMIŞTIR

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de saldırıya dair açıklamada bulundu. Öneği 7 kız öğrencinin yaralandığını ifade etti. Öneği yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Saat 08.35 sıralarında, Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda 7 kız öğrencimiz yaralanmıştır.”

RTÜK'TEN SALDIRIYA DAİR YAYIN YASAĞI KARARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise olaya dair yayın yasağı getirildiğini duyurdu. RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca; Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. ​Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. ​Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."