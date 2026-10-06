Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Ekonomi Servisi

Eylül ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonun ardından yatırım araçlarının reel getirileri netleşti. Borsa, altın ve dövizin kaybettirdiği ayda TL mevduat yüzde 1,14 ile enflasyonu yenen tek yatırım aracı oldu.

Eylül ayında yatırım araçlarının sergilediği performans ve reel getiri/kayıp oranları şu şekilde gerçekleşti:

TL MEVDUAT

Yaklaşık yüzde 3’lük nominal getiri sağlayan TL mevduat, enflasyon düşüldükten sonra yüzde 1,14 reel getiri ile ayın şampiyonu oldu.

DOLAR

Nominal olarak yüzde 1,56 yükselerek 49 TL seviyesine gelse de enflasyonun altında kalarak yüzde 0,27 reel kayıp verdi.

EURO

Ayı 55,50 TL seviyesinde kapatan Euro’da reel kayıp yüzde 2,81 oldu.

GRAM ALTIN

Ons altındaki gerilemeyle birlikte 6.899 TL’den 6.548 TL’ye düşen gram altın, yatırımcısına %6,80 reel kayıp yaşattı.

BORSA İSTANBUL (BİST 100)

Ayın en sert kaybettireni oldu. BİST 100 endeksinin yüzde 16,65’lik nominal düşüşle 11.947 puana gerilemesi, enflasyon etkisiyle yüzde 18,16 reel kayba işaret etti.

KÜRESEL PİYASALAR VE MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI

Eylül ayında küresel piyasalarda da hareketli bir grafik çizildi. Brent petrol aylık bazda yüzde 7,95 artışla 97,90 dolara yükselirken; ons altın 4.449 dolardan 4.157 dolara geriledi.

Merkez bankalarının faiz politikalarında ise şu adımlar öne çıktı:

TCMB: Politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

FED: 25 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

BOJ (Japonya Merkez Bankası): Faiz oranını yüzde 1,25 seviyesine yükseltti.