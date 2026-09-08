Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, bazı adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili kararname teklifini gündem dışı görüşerek karara bağladı.
Yapılan toplantıda 7 Eylül 2026 tarihli ve 1663 sayılı kararla 36 ismin yeni görev yeri belli oldu. Naklen atamalar oybirliğiyle kabul edildi.
Sontv'de yer alan habere göre; Kararnamedeki dikkat çeken değişikliklerden biri İstanbul Cumhuriyet Savcılığında meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Erdoğmuş, Bursa Cumhuriyet Savcılığına atandı.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AĞIR CEZA REİSİ DÜZ HAKİMLİĞE ATANDI
Sivas Hâkimi Hamza Başdağ, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi. Mevcut başkan Halil Dilan’ın yeni görev yeri ise Adana Hâkimliği oldu.
ANKARA'DA DÖRT SAVCIYA YENİ GÖREV
Ankara Cumhuriyet Savcısı Umut Sadak Kırşehir’e, Yunus Bilir Kocaeli’ye, Ercan Poyraz Ankara Batı’ya, Oğuz Yılmaz ise Bursa’ya atandı.
Düzce Cumhuriyet Savcısı Selami Arık, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine getirildi. Yargıtay Tetkik Hâkimi Azer Mustafa Bozkuş da Ankara Hâkimliğine atandı.
İSTANBUL VE ANKARA'YA YENİ HAKİMLER
Uşak Hâkimi Muhammed Salih Şıktaş ile Kahramanmaraş Hâkimi Dilek Kaya’nın yeni görev yeri İstanbul oldu.
Batman Hâkimi Ahmet Naci Çukur, Sakarya Hâkimi Ethem Özkan, Hınıs Hâkimi Mustafa Çoban ve Polatlı Hâkimi Hamide Şahin Subaşı ise Ankara Hâkimliğine getirildi.
36 HAKİM VE SAVCININ LİSTESİ
HSK Birinci Dairesinin kararıyla gerçekleşen atamalar şu şöyle:
Muhammed Salih Şıktaş: Uşak Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine
Mehmet Atik Araz: Van Hâkimliğinden Zonguldak Hâkimliğine
Hüseyin Erdoğmuş: İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Halil Dilan: Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Adana Hâkimliğine
Tayyar Zümrüt: Kahramanmaraş Hâkimliğinden Aksaray Hâkimliğine
Hamza Başdağ: Sivas Hâkimliğinden Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına
Azer Mustafa Bozkuş: Yargıtay Tetkik Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Meliha Atadağ Türkmen: Alanya Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine
Türkşad Kunthan Uçuk: Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına
Fatma Çetin: Karamürsel Hâkimliğinden Yalova Hâkimliğine
Direnç Ölçüm: İstanbul Anadolu Hâkimliğinden Mersin Hâkimliğine
Koray Ölçüm: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından Mersin Cumhuriyet Savcılığına
Selami Arık: Düzce Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Tetkik Hâkimliğine
Dilek Kaya: Kahramanmaraş Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine
Ahmet Naci Çukur: Batman Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Şener Alakoyun: Kocaeli Hâkimliğinden Sakarya Hâkimliğine
Mustafa Çoban: Hınıs Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Nuray Ünlü: Osmaniye Hâkimliğinden Kayseri Hâkimliğine
Emine Uçkun: Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına
Duhan Kaan Karaçoban: Bergama Hâkimliğinden İzmir Hâkimliğine
Ethem Özkan: Sakarya Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Özge Atçı: Küçükçekmece Hâkimliğinden Adana Hâkimliğine
Şakir Dündar: Çeşme Hâkimliğinden Osmaniye Hâkimliğine
Mehmet Ali Kiraz: Aksaray Cumhuriyet Savcılığından Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Doğan Yıldırım: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Şanlıurfa Hâkimliğine
Hünkar Ersen Kırlangıç: İzmir Cumhuriyet Savcılığından Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına
Simge Temur: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığından Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına
Funda Bayram: Serik Cumhuriyet Savcılığından Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına
Sultan Güleryüz: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Umut Sadak: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına
Yunus Bilir: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ercan Poyraz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına
Oğuz Yılmaz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Funda Nuray Uysal: İstanbul Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine
Mücahid Gökçen: Edirne Hâkimliğinden İstanbul Anadolu Hâkimliğine
Hamide Şahin Subaşı: Polatlı Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Kararda HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile üyeler Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ve Can Tuncay’ın imzaları yer aldı.