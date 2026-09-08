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Kaynak: Haber Merkezi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, bazı adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili kararname teklifini gündem dışı görüşerek karara bağladı.

Yapılan toplantıda 7 Eylül 2026 tarihli ve 1663 sayılı kararla 36 ismin yeni görev yeri belli oldu. Naklen atamalar oybirliğiyle kabul edildi.

Sontv'de yer alan habere göre; Kararnamedeki dikkat çeken değişikliklerden biri İstanbul Cumhuriyet Savcılığında meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Erdoğmuş, Bursa Cumhuriyet Savcılığına atandı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AĞIR CEZA REİSİ DÜZ HAKİMLİĞE ATANDI

Sivas Hâkimi Hamza Başdağ, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi. Mevcut başkan Halil Dilan’ın yeni görev yeri ise Adana Hâkimliği oldu.

ANKARA'DA DÖRT SAVCIYA YENİ GÖREV

Ankara Cumhuriyet Savcısı Umut Sadak Kırşehir’e, Yunus Bilir Kocaeli’ye, Ercan Poyraz Ankara Batı’ya, Oğuz Yılmaz ise Bursa’ya atandı.

Düzce Cumhuriyet Savcısı Selami Arık, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine getirildi. Yargıtay Tetkik Hâkimi Azer Mustafa Bozkuş da Ankara Hâkimliğine atandı.

İSTANBUL VE ANKARA'YA YENİ HAKİMLER

Uşak Hâkimi Muhammed Salih Şıktaş ile Kahramanmaraş Hâkimi Dilek Kaya’nın yeni görev yeri İstanbul oldu.

Batman Hâkimi Ahmet Naci Çukur, Sakarya Hâkimi Ethem Özkan, Hınıs Hâkimi Mustafa Çoban ve Polatlı Hâkimi Hamide Şahin Subaşı ise Ankara Hâkimliğine getirildi.

36 HAKİM VE SAVCININ LİSTESİ

HSK Birinci Dairesinin kararıyla gerçekleşen atamalar şu şöyle:

Muhammed Salih Şıktaş: Uşak Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine

Mehmet Atik Araz: Van Hâkimliğinden Zonguldak Hâkimliğine

Hüseyin Erdoğmuş: İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına

Halil Dilan: Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Adana Hâkimliğine

Tayyar Zümrüt: Kahramanmaraş Hâkimliğinden Aksaray Hâkimliğine

Hamza Başdağ: Sivas Hâkimliğinden Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına

Azer Mustafa Bozkuş: Yargıtay Tetkik Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Meliha Atadağ Türkmen: Alanya Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine

Türkşad Kunthan Uçuk: Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına

Fatma Çetin: Karamürsel Hâkimliğinden Yalova Hâkimliğine

Direnç Ölçüm: İstanbul Anadolu Hâkimliğinden Mersin Hâkimliğine

Koray Ölçüm: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından Mersin Cumhuriyet Savcılığına

Selami Arık: Düzce Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Tetkik Hâkimliğine

Dilek Kaya: Kahramanmaraş Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine

Ahmet Naci Çukur: Batman Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Şener Alakoyun: Kocaeli Hâkimliğinden Sakarya Hâkimliğine

Mustafa Çoban: Hınıs Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Nuray Ünlü: Osmaniye Hâkimliğinden Kayseri Hâkimliğine

Emine Uçkun: Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına

Duhan Kaan Karaçoban: Bergama Hâkimliğinden İzmir Hâkimliğine

Ethem Özkan: Sakarya Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Özge Atçı: Küçükçekmece Hâkimliğinden Adana Hâkimliğine

Şakir Dündar: Çeşme Hâkimliğinden Osmaniye Hâkimliğine

Mehmet Ali Kiraz: Aksaray Cumhuriyet Savcılığından Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Doğan Yıldırım: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Şanlıurfa Hâkimliğine

Hünkar Ersen Kırlangıç: İzmir Cumhuriyet Savcılığından Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına

Simge Temur: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığından Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına

Funda Bayram: Serik Cumhuriyet Savcılığından Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına

Sultan Güleryüz: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Umut Sadak: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına

Yunus Bilir: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Ercan Poyraz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına

Oğuz Yılmaz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına

Funda Nuray Uysal: İstanbul Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine

Mücahid Gökçen: Edirne Hâkimliğinden İstanbul Anadolu Hâkimliğine

Hamide Şahin Subaşı: Polatlı Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Kararda HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile üyeler Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ve Can Tuncay’ın imzaları yer aldı.