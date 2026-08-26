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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Memduh Aydın’ın ailesi Ankara’da trafik kazası geçirdi. Ailenin bulunduğu otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÜYÜK KIZINDAN ACI HABER GELDİ

Kazanın ardından hastanede tedavi gören Memduh Aydın’ın büyük kızının, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın’ın diğer kızı ile kayınvalidesi ve kayınbabasının tedavilerinin sürdüğü, aile fertlerinden bazılarının yoğun bakımda takip edildiği belirtildi.

YARGI CAMİASI YASA BOĞULDU

Memduh Aydın’ın kızının hayatını kaybetmesi yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aydın’ın uzun yıllardır yargı teşkilatında ve teftiş görevlerinde görev yaptığı belirtildi. Adalet Bakanlığına ait 21 Ekim 2022 tarihli resmi kayıtta Aydın, “Adalet Başmüfettişi” sıfatıyla yer aldı.

AYDIN DAHA ÖNCE DE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Başmüfettiş Memduh Aydın’ın geçmiş yıllarda hâkim olarak görev yapan eşini de kaybettiği öğrenildi.

Aydın’ın bu kez de büyük kızını trafik kazasında kaybetmesi, meslektaşları ve yargı mensupları arasında büyük üzüntüye yol açtı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için güvenlik birimlerince inceleme başlatıldı.

Tır sürücüsünün durumu, kazanın meydana geldiği nokta ve çarpışmanın oluş şekline ilişkin adli incelemenin sürdüğü bildirildi.