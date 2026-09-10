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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nden yargı teşkilatında dikkat çeken yeni bir kararname ortaya çıktı.

HSK Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihinde üye tam sayısıyla toplanarak bazı yer adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında hazırlanan kararname teklifini gündem dışı inceledi.

5 HAKİM VE SAVCININ YENİ GÖREV YERLERİ AÇIKLANDI

1697 sayılı kararla toplam 5 hâkim ve savcının yeni görev yerleri açıklandı. Naklen atamalara oybirliğiyle karara bağlandı.

SON TV'de yer alan habere göre; Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Giresun Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz Trabzon BAM Cumhuriyet Savcılığı’na, İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz ise Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.