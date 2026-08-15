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Kaynak: AA

Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma girişiminde önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, birleşmenin tamamlanması için gereken tüm düzenleyici onayların alındığını duyurdu.

Paramount tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 8 ay süren incelemeler; ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Brezilya, Çin ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 68 yargı bölgesini kapsadı.

68 YARGI BÖLGESİNDEN ONAY

Şirket, bağımsız düzenleyici kurumların gerçekleştirdiği incelemelerde satın alma işleminin ilerlemesini engelleyecek bir gerekçe bulunmadığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi de 12 Haziran'da yaptığı değerlendirmede satın almanın pazardaki rekabeti bozmayacağı sonucuna varmıştı.

Ancak düzenleyici kurumlardan gelen onaylara rağmen dev birleşmenin önünde halen önemli bir hukuki engel bulunuyor.

12 EYALET DAVA AÇTI

California öncülüğündeki 12 eyaletin başsavcısı, satın almanın rekabete zarar vereceği gerekçesiyle 13 Temmuz'da dava açtı.

Mahkeme işlemin tamamlanmasını geçici olarak durdururken Paramount da dava görülene kadar birleşme sürecini askıya aldı. Davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor.

Paramount, söz konusu dava açılmamış olsaydı Warner Bros. Discovery ile birleşmenin bugün tamamlanabileceğini belirterek 12 eyaletin başsavcılarına anlaşmazlığın çözülmesi için görüşme çağrısında bulundu.

TEKLİFİN DEĞERİ 108,4 MİLYAR DOLAR

Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tamamını satın almak için 8 Aralık 2025'te hisse başına 30 dolar nakit teklif etmişti. Teklifin toplam işletme değeri 108,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Süreçte Netflix de Warner Bros. Discovery'nin film ve televizyon stüdyolarının yanı sıra HBO ve HBO Max'i kapsayan varlıkları için anlaşmaya varmıştı. Netflix'in teklifinin toplam işletme değeri 82,7 milyar dolar seviyesindeydi.

NETFLIX YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Warner Bros. Discovery yönetimi başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklerken Paramount daha sonra teklifini hisse başına 31 dolara yükseltti.

Yeni teklifin Warner Bros. Discovery tarafından "üstün teklif" olarak değerlendirilmesinin ardından Netflix teklif artırmama kararı aldı ve yarıştan çekildi.

Netflix ile yapılan anlaşma 27 Şubat'ta feshedilirken Paramount Skydance 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini üstlendi. Ardından Warner Bros. Discovery ile kesin birleşme anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Düzenleyici onayların tamamlanmasıyla gözler şimdi ABD'de Mart 2027'de görülmesi planlanan davaya çevrildi.