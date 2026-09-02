Kaynak: DHA

Bağcılar’da oto galericilik yapan Zeki Çiçek, 2021 yılında "Mahmut Hoca" lakaplı Mahmut O. ve beraberindeki Arif Topuz’un kendisine gelerek araç talebinde bulunduğunu belirtti. Hayvan alım satımı yapacaklarını söyleyen gruba senet ve sözleşme karşılığında o dönemki değeri 900-950 bin lira olan aracını verdiğini ifade eden Çiçek, devrin Arif Topuz’un adına yapıldığını aktardı.

Mağdur Zeki Çiçek

Zamanla farklı illerden kendisini arayan köylülerin, Mahmut O.'ya hayvan verdiklerini ancak ödeme alamadıklarını aktardıklarını dile getiren Çiçek, aracın Erzurum, Kars, Muş ve Bayburt gibi illerde hayvan ticareti karşılığında takas aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

Borçların ödenmediğini, verilen bir adet çekin karşılıksız çıktığını ve çekte adı geçen kişinin cezaevinde bulunduğunu belirten Çiçek, araçta biriken HGS, OGS ve köprü geçiş cezaları ile hacizlerin durduğunu, süreci mahkemede kanıt olarak sunabilmek amacıyla aracı özellikle satmadığını vurguladı.

Mağdur Salim Özcan

BAŞKASINA AİT TAPULAR SATILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Olayın tek mağdurunun kendisi olmadığını belirten Zeki Çiçek'in yanı sıra, dosyada adı geçen diğer kişilerin iddiaları da benzer bir ağı ortaya çıkardı.

Salim Özcan, 2019 yılında Sancaktepe'deki bir inşaattan daire satması için kendisinden yardım isteyen Mahmut O.'ya güvendiğini ve bu doğrultuda 50 bin lira kapora ödenmesini sağladıklarını belirtti. Ancak daireyi göstermeye gittiklerinde, mülkün gerçek sahibinin Hasan Zaitoğlu olduğunu ve başkasına ait tapunun kendilerine satılmaya çalışıldığını öğrendiklerini Özcan aktardı.

3 AYLIK VADEYLE DOLANDIRILDI

Bir diğer mağdur olan Hakan Bulut ise 2022 yılında köye gelen Mahmut O.'nun eşinin yakın akrabası olması sebebiyle güvendiğini, piyasa değeri yüksek olan 20 erkek büyükbaş hayvanını 3 aylık vadeyle kendisine verdiğini, sonrasında ise şebeke tarafından dolandırıldığını anladığını ifade etti.

Asim Yeşilyurt da gözalan köyü muhtarı Hüseyin Akgün’ün yönlendirmesiyle Mahmut O.’ya hayvanlarını vadeli olarak verdiğini belirtirken, muhtarın kefil olacağını söylemesine rağmen sonradan senetleri imzalamadığını açıkladı. Mahmut O.'nun arkasında 111 icra dosyası bulunduğunu, hatta cami arsasıyla ilgili de usulsüzlükler yapıldığını duyduklarını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

Mahmut O. ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin adli sürecin tüm hızıyla sürüyor.