Irak’ta Hizbullah Tugayları komutanı Ebu Hasan el-Fureyci hava saldırısında öldürüldü.

ARACINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.