ABD'li bir yetki ABD basına yaptığı açıklamada Kürt milislerin İran'da kara harekatı başlattığını açıkladı.

Amerikan Axios haber sitesinde Barack Ravid imzalı haberde, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin açıklamasına yer verildi.

Yetkili, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığını ifade etti ancak herhangi bir detay vermedi.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.