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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Türk motor sporlarının küresel arenadaki gururları olan milli motosikletçilerimiz Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, bu hafta sonu motor sporlarının en prestijli şampiyonalarında gaza basacak. Sporcularımız, Almanya ve İngiltere'nin ikonik pistlerinde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda kürsü mücadelesi vererek Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için podyumu hedefliyor.

DENİZ ÖNCÜ MOTO2 ALMANYA GRAND PRIX'SİNDE PİSTE ÇIKIYOR

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında büyük bir mücadele sergileyen milli sporcumuz Deniz Öncü, Almanya'nın ünlü Sachsenring Pisti'nde ELF Marc VDS Takımı adına yarışacak. Bugün gerçekleştirilecek serbest antrenman turlarıyla start alacak olan heyecanda genç yetenek, cumartesi günü yapılacak olan sıralama seanslarında en avantajlı cebi kapmak için en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Moto2 Almanya Grand Prix'sinin nefes kesecek 25 turluk ana yarışı ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ İNGİLTERE'DE KÜRSÜ ARAYACAK

Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonaları'nın takvimdeki 8. ayağı olan İngiltere etabı da yine aynı tarihlerde Donington Park Pisti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İngiltere'de iki milli değerimiz birden sahne alacak:

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan başarılı sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, bugün serbest antrenmanlarla haftaya giriş yapacak. Cumartesi günü TSİ 17.30'da hafta sonunun ilk yarışına çıkacak olan Sofuoğlu, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 13.10'da Superpole yarışında, aynı gün TSİ 17.30'da ise hafta sonunun ikinci ana yarışında podyum mücadelesi verecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan bir diğer ay-yıldızlı genç motosikletçimiz Can Öncü ise bugün serbest antrenman turlarında motorunun limitlerini zorlayacak. Temsilcimiz Can Öncü, hafta sonunun ilk yarışında cumartesi günü TSİ 16.00'da, ikinci büyük yarışta ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da damalı bayrağı ilk sırada geçmek için gaz açacak. Temsilcilerimizin tüm yarış programları hafta sonu boyunca canlı olarak takip edilebilecek.