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Kaynak: AA

İtalya, Çin ve Yeni Zelanda’dan bilim insanlarının katıldığı araştırma, okyanusun güneydoğusundaki Diamantina bölgesinde yürütüldü. Denizaltı araçlarıyla yapılan incelemelerde, hendekler ve su altı dağlarıyla çevrili bölgede dikkat çekici bulgular elde edildi.

Araştırmacılar, 2023 yılında gerçekleştirdikleri 32 dalışta toplam 485 balina fosil alanı ile ileri derecede ayrışmış 5 balina kalıntısı tespit etti. Buluntuların yaklaşık 7 bin metre derinlikte yer alması, keşfi benzersiz kılan en önemli unsurlardan biri oldu. Daha önce bilinen balina düşüşlerinin çoğu ise 4 kilometreden daha sığ sularda bulunuyordu.

Uzmanlar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 1200 kilometre uzanan bu alanın, bilim dünyasında henüz tanımlanmamış bir “balina düşüşü süper koridoru” olabileceğini değerlendiriyor.

Araştırma kapsamında ayrıca, yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine ait soyu tükenmiş gagalı balina türü Pterocetus benguelae’ye ait fosilleşmiş bir kafatası ile bilim dünyasına yeni tanıtılan Pterocetus diamantinae türüne ait bir başka kafatası da gün yüzüne çıkarıldı.

Bilim insanları, çürüyen balina kalıntılarının bulunduğu bölgede kabuklular, yumuşakçalar, kemikle beslenen solucanlar ve kırılgan deniz yıldızları gibi çok sayıda canlı türünün yaşadığını belirledi. Bu durum, derin deniz ekosistemlerinin zorlu koşullara nasıl uyum sağladığını gözler önüne serdi.

Çalışmanın yazarlarından Pisa Üniversitesinden Dr. Giovanni Bianucci, keşfin ışığın ulaşmadığı ve basıncın son derece yüksek olduğu derin deniz ortamlarında yaşamın sürdürülebilirliğine dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature dergisinde yayımlandı.