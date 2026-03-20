Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde Türkiye'nin 'gözlemci ülke' statüsünün kabul edildiğini açıkladı

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan’daki tecrübemizi okyanuslara taşıyoruz. Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde 'Gözlemci ülke' statümüz oy birliğiyle kabul edildi. Hedefimiz; orta vadede 'tam üye' olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak, uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun"