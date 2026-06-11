Yeniçağ Gazetesi
11 Haziran 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe)

Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe)

Yatırımcılar ve vatandaşların piyasalara hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Brent petrol, Bitcoin ve altında son durum ne? İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ilişkin piyasa verileri...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 1

11 Haziran 2026 Perşembe gününe ilişkin piyasa verilerinde altın ve euroda düşüş gözlemlenirken, brent petrol ve btc yükselişe geçti

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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 2

İşte 11 Haziran perşembe son piyasa verileri:

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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 3

Brent Petrol: 94,55 lira

ABD-İran hattında yaşanan son gelişmeler ve yeniden artan tansiyon sonrası Brent Petrol'de de yükseliş gözlemlendi. Brent Petrol fiyatı %1,59 artışla 94,57 lira seviyelerine çıktı.

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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 4

Bitcoin: 62 bin 593 dolar

Bitcoin'de yaşanan sert düşüşler sonrası bugün yükseliş meydana geldi. BTC %2,02'lik artışla 62 bin 593 dolar seviyelerine yükseldi.

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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 5

Dolar: 46,15 lira

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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 6

Euro: 53,42 lira

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Piyasalar allak bullak: Altın ve Euro düştü; petrol, Bitcoin ve dolar yükseldi (11 Haziran Perşembe) - Resim: 7

11 Haziran Perşembe Altın Fiyatları

Gram: 6 bin 55 lira
Çeyrek: 10 bin 105 lira
Yarım: 20 bin 195 lira
Tam: 40 bin 843 lira

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