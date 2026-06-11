Mayıs ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 aylık dönemin bilançosu ortaya çıktı. Yüzde 16,61 olarak hesaplanan 5 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin şimdiden cebine koyduğu net zam oranını gösterirken, memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 12,41'lik (5,05 puanlık enflasyon farkı dahil) artışı haziran ayı sıfır bile çıksa garanti altına aldı.
Temmuz ayında emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? İşte beş formül
20 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren temmuz zammı dönemi için heyecan dorukta. Mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak kesinleşirken; memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 farklı haziran enflasyonu tahmini üzerinden yeni maaş formülü çıkarıldı.Züleyha Öncü
İki Kesim Arasındaki Zam Farkı Neden Kaynaklanıyor?
Milyonlarca emeklinin merak ettiği "Neden SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklisi aynı zammı almıyor?" sorusuna açıklık getiren Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, farkın sistem hatasından kaynaklandığını belirtti.
SSK ve Bağ-Kur'lular doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme şartlarına tabi tutuluyor.
Temmuzda memurlar için toplu sözleşme artışı yüzde 7 olacak ve enflasyon farkı, ocak ayındaki yüzde 11'lik artışın üzerindeki orana göre hesaplanacak. Ancak hükümet karar verirse, ocak ayında olduğu gibi bir "refah payı" ekleyerek bu iki oranı eşitleyebilir.
SENARYO 1: HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1 OLURSA
SSK & Bağ-Kur Artış Oranı : Yüzde 17.77
Memur Enflasyon Farkı : 6.10 puan
Memur ve Emeklisi Artışı : Yüzde 13.53
En Düşük Emekli Maaşı : 23.554 TL
En Düşük Memur Maaşı : 70.264 TL
En Düşük Memur Emeklisi : 31.530 TL
SENARYO 2: HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.37 OLURSA (Geçen Yılın Oranı)
SSK & Bağ-Kur Artış Oranı : Yüzde 18.20
Memur Enflasyon Farkı : 6.49 puan
Memur ve Emeklisi Artışı : Yüzde 13.94
En Düşük Emekli Maaşı : 23.640 TL
En Düşük Memur Maaşı : 70.517 TL
En Düşük Memur Emeklisi : 31.643 TL
SENARYO 3: HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.52 OLURSA (Merkez Bankası Anketi)
SSK & Bağ-Kur Artış Oranı : Yüzde 18.38
Memur Enflasyon Farkı : 6.65 puan
Memur ve Emeklisi Artışı : Yüzde 14.11
En Düşük Emekli Maaşı : 23.676 TL
En Düşük Memur Maaşı : 70.623 TL
En Düşük Memur Emeklisi : 31.691 TL
SENARYO 4: HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.60 OLURSA
SSK & Bağ-Kur Artış Oranı : Yüzde 18.47
Memur Enflasyon Farkı : 6.73 puan
Memur ve Emeklisi Artışı : Yüzde 14.20
En Düşük Emekli Maaşı : 23.694 TL
En Düşük Memur Maaşı : 70.678 TL
En Düşük Memur Emeklisi : 31.718 TL
SENARYO 5: HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.71 OLURSA (Mayıs Ayı Gibi Gelirse)
SSK & Bağ-Kur Artış Oranı : Yüzde 18.60
Memur Enflasyon Farkı : 6.85 puan
Memur ve Emeklisi Artışı : Yüzde 14.33
En Düşük Emekli Maaşı : 23.720 TL
En Düşük Memur Maaşı : 70.759 TL
En Düşük Memur Emeklisi : 31.752 TL
Kök Maaş Ve Taban Maaş Uygulaması Nasıl Olacak?
Açıklanacak 6 aylık resmi enflasyon oranları doğrudan vatandaşların "kök maaşlarına" uygulanacak. Ek ödemeyle birlikte ortaya çıkan yeni rakam, hükümetin yasal düzenlemeyle belirleyeceği "taban maaşın" altında kalırsa, aradaki fark devlet tarafından seyyanen ödeme ile tamamlanacak.
Eğer kök maaş taban sınırın üzerindeyse, çıkan yüksek rakam abonenin hesabına yatırılacak. Taban maaş artışı için Meclis'ten yasa çıkarılması zorunlu bulunuyor.
İşçinin Kıdem Tazminatı Tavanı Da Uçuyor
Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışı, sadece memurları değil özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi de doğrudan etkileyecek. Şu anda 64 bin 948 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, memur katsayısındaki artışla birlikte Temmuz ayında tahminen 74 bin 113 liraya kadar yükselecek.
Mevcut sistemde tavanı aşan kazancı olanlardan binde 7,59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılırken, yeni tavan işten ayrılacak işçilerin alacağı tazminatı ciddi oranda artıracak.