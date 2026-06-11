Temmuz ayında emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? İşte beş formül

Temmuzda memurlar için toplu sözleşme artışı yüzde 7 olacak ve enflasyon farkı, ocak ayındaki yüzde 11'lik artışın üzerindeki orana göre hesaplanacak. Ancak hükümet karar verirse, ocak ayında olduğu gibi bir "refah payı" ekleyerek bu iki oranı eşitleyebilir.