Türk savunma sanayisinin devi TMSF tarafından resmen satışa çıkarıldı

Her Şey Dahil Satış: "Ticari ve İktisadi Bütünlük"



Yayınlanan resmi satış ilanına göre dev ihale, "Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında gerçekleştirilecek. Satışın kapsamı ise şirketin sahip olduğu tüm stratejik ve operasyonel varlıkları içeriyor.