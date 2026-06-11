Milli savunma ekosisteminde mühimmat, roket ve enerjetik sistemler başta olmak üzere kritik askeri ürünlerin geliştirilmesinde hayati bir role sahip olan Assan Group Makine Savunma Sanayi AŞ için ihale süreci başladı.
Türk savunma sanayisinin devi TMSF tarafından resmen satışa çıkarıldı
Türk savunma sanayisinin en önemli aktörlerinden biri olan ve Ağustos 2025'te kayyum atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından resmen satışa çıkarıldı.Züleyha Öncü
Her Şey Dahil Satış: "Ticari ve İktisadi Bütünlük"
Yayınlanan resmi satış ilanına göre dev ihale, "Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında gerçekleştirilecek. Satışın kapsamı ise şirketin sahip olduğu tüm stratejik ve operasyonel varlıkları içeriyor.
İhaleyi kazanacak olan yatırımcı veya konsorsiyum; şirketin savunma sanayii üretiminde kullandığı tüm gayrimenkulleri, dev askeri makine ve teçhizat parkurunu, demirbaşlarını, leasing haklarını, markalarını, internet alan adını ve mevcut tüm yerli/yabancı ticari sözleşmelerini devralacak.
Piyasa Değeri 416,5 Milyon Dolar Türk savunma sanayi ekosisteminde mühimmat tedariği açısından stratejik bir pozisyonda bulunan şirket için belirlenen muhammen bedel (tahmini piyasa değeri) 416 milyon 500 bin ABD doları olarak açıklandı.
Bu dev ihaleye girerek şirketi bünyesine katmak isteyen yerli ve küresel ölçekteki yatırımcıların, ciddi bir mali güce sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek. İhaleye katılım için belirlenen teminat bedeli tam 41 milyon 650 bin ABD doları olarak duyuruldu.
Son Gün 7 Temmuz
Dev ihale için son teklif verme tarihi ise 7 Temmuz 2026 saat 16.00 olarak ilan edildi.
Savunma sanayii devinin yeni sahibini belirleyecek olan kritik süreç iki aşamalı işletilecek. Yatırımcıların kapalı zarf usulüyle verecekleri mali tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihale açık artırma yöntemiyle devam edecek.
Sektörde dengeleri değiştirecek bu büyük ihale, 8 Temmuz 2026 tarihinde TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki genel merkezinde komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.
ASSAN Group Hakkında
ASSAN Group, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ve son dönemde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen büyük bir Türk şirketidir.
1985 yılında kurulmuştur.
Temel olarak savunma sanayi, sağlık ve inşaat makinaları yedek parçası üretmektedir.
Topçu mühimmatı, roketler, uçak bombaları ve ateşli silah testleri için özel atış poligonu çözümleri sunmaktadır.
Altı kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır