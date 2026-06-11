Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini ve Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gece saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kenan Doğlu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini ve Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İşte gözaltı listesi:

1. ⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2. ⁠Tolga ÇAM(Modacı)

3. ⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

4. ⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

5. ⁠Enis Ahmet ONAT

6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

7. Emre TARİ (İş adamı)

8. Hasan VATAN

9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11. Beren SAAT (Oyuncu)

12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19. Enis ARIKAN (Oyuncu)

20. Rafet Eren YORULMAZER

21. Ali Efe BEZCİ

22. Selin CİĞERCİ

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik bir süredir devam eden soruşturmalara kapsamında son olarak 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise, şu şekildeydi:

Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.

AYRINTILAR GELECEK