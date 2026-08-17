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Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan bir tapınakta ibadet eden kalabalık arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle panik yaşandı. Asian News International (ANI) tarafından aktarılan bilgilere göre, tapınak alanında aniden ortaya çıkan kargaşa kısa sürede kontrolden çıkarak büyük bir izdihama dönüştü. Eyalet yönetimi, olayın hemen ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, kontrolden çıkan izdiham neticesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Olay anında sıkışan ve ezilerek yaralanan çok sayıda vatandaş ise acil müdahale ekipleri tarafından çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ PANİĞİ TETİKLEDİ

İzdihamın çıkış nedenine ilişkin yürütülen ilk incelemelerde, tapınak çevresindeki bir elektrik direğinin devrilmesinin kalabalık arasında büyük bir korku yarattığı değerlendiriliyor. Yıkılan direk nedeniyle elektrik akımına kapılmaktan korkan ibadet edenlerin panikle kaçışmaya başlamasının faciaya zemin hazırladığı belirtiliyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.