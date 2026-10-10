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Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik tartışmalar sokaklara taşındı. Başkent Yeni Delhi'de hükümetin seçim politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

BBC'nin aktardığına göre, özellikle Z kuşağı internet kullanıcılarının öncülüğünde oluşturulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin çağrısıyla binlerce gösterici Jantar Mantar Meydanı'nda bir araya geldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, YÜZLERCE GÖZALTI

Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarına tepki gösteren kalabalığa polis müdahale etti. Müdahale sırasında yüzlerce kişi gözaltına alınırken, yetkililer gözaltı sayısına ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Siyasi hareket tarafından yapılan açıklamada, lider Abhijeet Dipke ve diğer grup yöneticilerinin Mumbai'den Yeni Delhi'ye seyahat ettikleri sırada, havalimanında uçak içerisinde gözaltına alındıkları öne sürüldü.

MİLYONLARCA SEÇMENİN KAYDI SİLİNEBİLİR

Hindistan'da geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde başlatılan "Özel Yoğun Revizyon" uygulaması, daha sonra ülkenin büyük bölümüne yayıldı.

Seçim Kurulu, düzenlemenin mükerrer ve uygun olmayan kayıtları temizlemeyi amaçladığını belirtirken, muhalefet partileri uygulamanın milyonlarca seçmeni sandıktan uzaklaştırabileceğini savunuyor.

Bazı bölgelerde seçmen listelerinin yüzde 30'a kadar daralabileceği iddia edilirken, muhalefet Seçim Kurulunu iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) lehine hareket etmekle suçluyor.

Muhalefet partileri, Seçim Kurulu Başkanı Kumar'ın istifasını talep ediyor.