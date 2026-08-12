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Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Yetkililer, heyelanda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.