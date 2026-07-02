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Kaynak: AA

BBC’nin haberine göre, bulaşıcı hastalıklar ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Brendan Healy, Denman’ın enfeksiyonunun, üç aylık Hindistan seyahati sırasında farkında olmadan tükettiği mikroskobik tenya yumurtaları içeren domuz etinden kaynaklandığını değerlendirdi.

42 yaşındaki Denman’ın rahatsızlığının ilk belirtisi, seyahatinden üç yıl sonra 2010 yılında dışkısında yaklaşık bir metre uzunluğunda tenya görmesiyle ortaya çıktı.

Olayın ardından doktora başvuran Denman’ın yapılan testlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bir yıl içinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı ve 2011’de ilk epilepsi nöbetini geçirdi.

Daha sonra yapılan beyin taramalarında Denman’ın beyninde 38 parazit tespit edildi.

Parazit önleyici ilaç ve steroid tedavisi gören Denman’ın sağlığı bir süre düzelse de, ilerleyen dönemde yeniden rahatsızlandı ve 6 hafta boyunca nöropsikiyatri hastanesinde tedavi gördü. Bu süreçte şiddetli kaygı, panik atak ve psikoz belirtileri yaşadığı belirtildi.

Dr. Healy, Denman vakasının İngiltere ve ABD’deki uzmanlar tarafından incelendiğini ve bu tür bir vakanın birçok enfeksiyon hastalıkları uzmanının kariyeri boyunca nadiren karşılaşacağı bir durum olduğunu ifade etti.

Denman, 2017’den bu yana nöbet geçirmediğini, 2022’de işine geri döndüğünü ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanmaya devam edeceğini söyledi.